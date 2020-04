Experts: ’Nog maanden met het coronavirus bezig’

Maandag zijn er 24 coronapatiënten bijgekomen op de intensive care, waardoor er nu 1409 liggen. Daarvan zijn er inmiddels 37 naar Duitsland overgeplaatst. Het is daarmee voor de vierde dag op een rij dat het aantal coronapatiënten op de Nederlandse ic's in een lager tempo toeneemt. Zondag steeg het aantal patiënten nog met 25, terwijl de dagelijkse toename een paar weken geleden regelmatig boven de 100 uitkwam.

Er liggen momenteel bijna 400 niet-coronapatiënten op de Nederlandse ic’s, waardoor daar de capaciteit nog redelijk ruim is. Doordat in alle Nederlandse regio’s de capaciteit in de afgelopen week sterk uitgebreid is, kunnen steeds meer patiënten gewoon in hun eigen omgeving opgenomen worden en daar blijven.

Optimisme

Het is reden voor heel voorzichtig optimisme bij Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. ,,We zijn blij met deze cijfers, maar het blijft spannend.”

In een voorlopig model dat door het Landelijk Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding getoond werd, volgt de verwachte piek van het aantal coronapatiënten op de ic eind april. Die piek ligt rond de 2500, vergelijkbaar met de Nederlandse maximumcapaciteit.

Gommers: ,,Bij dat getal maakt het voor ons echt een groot verschil of er honderd meer of minder mensen besmet zijn. In het uiterste geval moeten we keuzes gaan maken. Daarom ben ik er echt nog niet gerust op, de marge is niet ruim. Ons personeel moet het ook nog lang volhouden. Vakanties in juli en augustus staan voor hen inmiddels ook onder druk.”

Naar verwachting blijft het aantal ic-patiënten vervolgens namelijk tot juli nagenoeg stabiel. ,,Omdat niet veel mensen tegelijkertijd het virus hebben gekregen, zal een groot deel van de bevolking geleidelijk aan met het virus besmet worden”, licht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, toe. ,,Dat betekent wel dat we er zeker nog maanden mee bezig zijn.”

Binnenblijven

In het model schemerde ook een nadrukkelijk advies door aan de Nederlandse regering om de maatregelen in ieder geval niet zomaar af te bouwen. Als alle huidige coronamaatregelen op 1 juni losgelaten worden, kan het aantal coronapatiënten op de ic zelfs richting de 10.000 oplopen, een gigantische overschrijding van de maximumcapaciteit. ,,En daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft”, benadrukte Kuipers nog maar eens.

Want een verdere opschaling van de ic-capaciteit naar meer dan 2400 lijkt er niet in te zitten. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, trok vorige week in deze krant aan de bel dat dit gezien de al torenhoge werkdruk ondoenlijk is.