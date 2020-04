LIVE | Erasmus MC geeft update over ontwikkelingen op intensive care

Iedere werkdag geeft het Erasmus MC een update over de verdere ontwikkeling van het aantal ic-bedden in Nederland. Inmiddels hebben de ziekenhuizen hun capaciteit opgeschaald naar in totaal 2400 bedden, het vurig gewenste streefgetal.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de persconferentie om 16.00 uur aanwezig.