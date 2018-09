1e paal is een feit

Op deze unieke locatie met directe toegang tot de zee zal een topzeilcentrum verrijzen waar de Nederlandse talenten en topsporters van het Watersportverbond, waaronder de Nederlandse Olympische zeilploeg, hun intrek gaan nemen.

Maurice Leeser, directeur Watersport Verbond: “Met dit nieuwe gebouw direct aan de slipway gaat er een lang gekoesterde wens in vervullingen en past deze nieuwbouw ook heel goed in de ontwikkeling van de Scheveningse haven als zeezeilhaven. Met alle benodigde modernste training faciliteiten onder één dak, veel ruimte en direct aan het water, kunnen we onze talenten en topzeilers optimaal laten trainen en voorbereiden op Tokyo 2020”.

Ook catamaranbouwer Nacra zal hier een dependance openen. Dit nieuwe gebouw onderstreept de ambities van zowel de gemeente Den Haag als de betrokken ondernemers om de zeilsport in de Scheveningse Haven te verankeren.

Wethouder Klein: “De komende jaren investeren de gemeente en verschillende marktpartijen vele miljoenen in bedrijvigheid en banen voor Scheveningen Haven. De watersport is één van de economische pijlers, naast visserij, offshore dienstverlening en innovatie. Het Topzeilcentrum is méér dan alleen een gebouw. Het wordt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de zeilsport in onze stad.”

Begin 2017 zal het Topzeilcentrum gereed zijn.