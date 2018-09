UNHCR: migranten per abuis terug naar Turkije

De Griekse politie ,,vergat'' de asielaanvragen in te dienen van dertien van de 202 asielzoekers die maandag op de boot terug naar Turkije zijn gezet, zei directeur Vincent Cochetel van de Europese afdeling van de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zou gaan om Afghanen en Congolezen die op het Egeïsche eiland Chios waren beland. ''Het is eerder een vergissing dan iets anders, hopen we'', zei Cochetel.

Volgens de politie van Chios is niemand tegen zijn of haar wil uitgezet naar Turkije.

De Europese Commissie benadrukt dat alle 202 opvarenden asiel hadden kunnen aanvragen en zijn ingelicht over hun rechten. ,,Allen hebben de kans gehad, maar die hebben ze niet genomen'', zei een woordvoerder dinsdagmiddag. ,,Niemand is deel van een proces dat hem of haar onrecht doet.''