Corpsballen: ontgroening alleen ’volgens het boekje’

Drukte op het balkon van Vindicat, waar studenten kletsen en drinken en hun haar kunnen laten knippen. Ⓒ Foto Jos Schuurman

GRONINGEN - Net als tienduizenden andere eerstejaarsstudenten begint Imke (17) uit Bedum al een week voorafgaand aan de colleges met haar studententijd. Niet dat de toekomstig verpleegkundige alvast in de studieboeken duikt. Nee, haar wacht een warm welkom in de stad waar ze de komende jaren door zal brengen via het Groninger introductieprogramma. Oftewel de KEI-week.