Premium Het beste van De Telegraaf

R. leefde al jaren met zijn buren in onmin Dirk R. vermoordde 11-jarig buurmeisje in Bretagne ‘vanwege snoeibeurt’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Dirk R. werd laaiend nadat zijn buurman de heg had gesnoeid.

PARIJS - Dirk R., de Nederlander die zaterdag in Bretagne zijn Engelse buurmeisje van elf doodschoot en haar vader levensgevaarlijk verwondde, ging mogelijk door het lint vanwege een snoeibeurt. Hij was erg gesteld op z’n privacy en klaagde al jaren over zijn buurman, die bomen kapte en heggen te lijf ging. De 71-jarige gepensioneerde bezat twee geweren, waar hij geen vergunning voor zou hebben.