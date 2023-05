Premium Het beste van De Telegraaf

Doorbraak in de strijd tegen een van de dodelijkste kankers

Door Anton Goegebeur Kopieer naar clipboard

Vorig jaar trad Van Dik Hout op om aandacht te vragen voor het Deltaplan Alvleesklierkanker, dat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alvleesklierkanker mogelijk maakt. Ⓒ ANP / HH

De medische wereld staat in rep en roer: een nieuwe studie toont hoe een gepersonaliseerd vaccin het mogelijk maakt om een van de dodelijkste kankers te bestrijden. Deskundigen noemen het een mijlpaal in kankeronderzoek. „Als de resultaten bevestigd worden, behandelen we binnen dit en 5 jaar al onze patiënten met vaccins”, zegt oncoloog Timon Vandamme van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).