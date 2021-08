Kinderen (6 en 8) zetten auto aan de kant nadat vader achter stuur wordt doodgeschoten

Een 29-jarige man reed vrijdagavond met zijn twee zoontjes op de snelweg Interstate 10 in Houston toen hij rond 22.30 uur neergeschoten werd. Dat meldde een woordvoerder van de politie van Houston aan Amerikaanse media.

De kinderen dachten eerst dat iemand een steen naar hun auto had gegooid. Met hun vader ineengezakt, stuurden ze de SUV, een Toyota Sequoia, van de snelweg af. Ze konden de wagen tot stilstand brengen op een parkeerplaats, waar ze hulp zochten. Een vrouw belde de hulpdiensten.

De vader was door een kogel in zijn hoofd geraakt en werd ter plaatse dood verklaard. Zijn zoontjes bleven ongedeerd.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man bewust doelwit was van een schietpartij, van verkeersagressie of dat er een ander motief aan de schietpartij ten grondslag ligt. Er wordt gezocht naar een witte wagen in verband met het incident en de politie vraagt eventuele getuigen om meer informatie. Daarnaast worden videobeelden van de snelweg onderzocht. Er is een beloning van 10.000 dollar voor tips die tot de arrestatie van de schutter leiden.