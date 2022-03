Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, forse stijging positieve tests: 48.503

In totaal liggen er nu 1445 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 37 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden zijn er nu 129 minder opnames.

Op de verpleegafdelingen liggen 1285 mensen met corona onder de leden, een toename van 27. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 10 tot 160.

Afgelopen etmaal werden er 144 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 17 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 8 minder dan dinsdag.

Een deel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Hoogste aantal in twee weken

Het aantal nieuwe coronagevallen is fors gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt op, komt naar voren uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is niet bekend waardoor het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar de overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen binnenkort opnieuw een boosterprik.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 252.937 nieuwe coronagevallen. Dat komt neer op gemiddeld 36.137 positieve tests per dag. Het gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij, na meer dan twee weken onafgebroken daling.

Amsterdam telde afgelopen dag 2600 positieve coronatests. In Utrecht kwamen 1439 besmettingen aan het licht en in Groningen 1186. Daarna volgen Den Haag (1121) en Rotterdam (975). Urk sluit de rij met vijf nieuwe gevallen. Op Schiermonnikoog waren er in één dag elf positieve tests.

Het RIVM kreeg elf meldingen dat mensen aan de gevolgen van de hun coronabesmettingen waren overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Amsterdam. De gemeenten Rotterdam, Deventer, Waalwijk, Aalten, Brummen, Oldebroek, Albrandswaard, Son en Breugel en Stede Broec hadden elk een sterfgeval.

Meer drukte na carnaval

De coronatestlocaties in Brabant, Limburg en Twente hebben het na de carnaval wat drukker gekregen. Of de toegenomen vraag naar coronatests een gevolg is van de feesten, valt volgens een woordvoerster van GGD Hart voor Brabant nog niet te zeggen.

In de regio rond Den Bosch en Tilburg is het woensdag drukker in de teststraten dan voorgaande dagen, zo meldt ze. Dit heeft „als gevolg dat op sommige momenten een rij ontstaat.” In Zuid-Limburg is het eveneens „drukker dan anders”, aldus een woordvoerster. Meer mensen dan vorige week willen een test laten afnemen. „Er zou een verband met carnaval kunnen zijn.” Cijfers had ze woensdagmiddag nog niet.

Ook in Twente, met carnavalsdorpen als Oldenzaal en Borne, hebben de teststraten het wat drukker gekregen. Maar of de hogere besmettingscijfers het gevolg zijn van carnaval is ook volgens haar nog te vroeg om te zeggen. „Wij zien wel een lichte stijging van het aantal afgenomen testen. Dinsdag zijn er 3100 tests afgenomen, een week eerder waren dat er 2400”, zegt een woordvoerster van GGD Twente. Ook het aantal positieve testuitslagen is wat gestegen. „Dinsdag zaten we op 2000 positieve testen, vorige week waren dat er 1600”, aldus de zegsvrouw. Mensen hoeven niet lang in de rij te staan voor een testafspraak. „Iedereen kan gewoon terecht.”

De overkoepelende organisatie, GGD GHOR Nederland, zegt dat ook in het noorden van het land meer mensen zich laten testen. Dit zijn voornamelijk mensen die terugkomen van de wintersport. In het zuiden steeg dinsdag het aantal gemaakte afspraken, „wat meestal leidt tot een stijging in de aantallen testafnames.” In de rest van het land is de daling van het aantal testen gestopt. „Het is onbekend of dit zo blijft of zal leiden tot een stijging. Dit is afhankelijk van het effect van de voorjaarsvakantie in regio midden en zuid die deze week eindigen.”