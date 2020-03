Gehoortesten baby’s stopgezet

„Opsporen van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet perse snel na de geboorte”, verklaart staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). Het is de bedoeling dat de screening later ingehaald wordt. De hielprik wordt nog wel afgenomen.

Hoofdreden om de gehoortesten te stoppen is het tegengaan van de virusverspreiding. Door de druk die de coronacrisis op de zorg zet zijn ook behandelingen niet meer gegarandeerd als er eenmaal afwijkingen in het gehoor worden gevonden. In de zorg wordt op dit moment alleen gedaan wat dringend is, verklaart het RIVM. Bij de screening van pasgeborenen is dat de hielprik. De ziekten die de hielprik opspoort, moeten namelijk snel worden behandeld.