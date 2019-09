’Meisje (6) met stokken geslagen op speeltoestel’

De mishandeling vond plaats aan de Zilverschoon. Het meisje zou door twee jongens en een meisje van tussen de 12 en 14 jaar hardhandig bij een speeltoestel met stokken zijn geslagen. De moeder heeft op Facebook aandacht gevraagd voor de zaak. „Naar omstandigheden maakt onze kleine meid het goed”, schrijft Shannon Prins, al zit de schrik er wel goed in. De kinderen sloegen volgens haar in ’slechts twee minuten’ toe, terwijl de moeder even naar het toilet was.

Prins vermoedt dat beide jongens broers van elkaar zijn. De een heeft blond haar, de ander zwart haar. Ze droegen een wit T-shirt met daarop een afbeelding van een bom. Ook de politie in Elburg doet op sociale media een beroep op getuigen om uit te vinden wie de kinderen zijn.