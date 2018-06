Eerste migrantenboot aangekomen in Turkije

Twee boten vertrokken eerder op de dag vanaf het Griekse eiland Lesbos. De eerste daarvan, met 131 migranten, meerde aan in de Turkse havenstad Dikili. De meeste asielzoekers op de boten waren afkomstig uit Pakistan en Bangladesh, zei een woordvoerster van het Europese grensagentschap Frontex. Voor iedere migrant reisde een Frontex-agent in burger mee. Uit voorzorg waren ook eenheden van de Griekse oproerpolitie aan boord.

De opvarenden werden opgewacht door enkele tientallen Turkse agenten en douanemedewerkers. Langs de kade stonden hekken opgesteld.

De Turken zijn bereid alle migranten terug te nemen die Griekenland illegaal zijn binnengekomen. In ruil daarvoor nemen de Europese landen Syrische vluchtelingen over uit vluchtelingenkampen in Turkije. Verder heeft de EU toegezegd miljarden euro's aan over te maken aan Turkije, om de omstandigheden voor vluchtelingen in dat land te verbeteren.

Mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen weken felle kritiek geuit op het akkoord tussen Brussel en Ankara. Amnesty International zei vorige week zelfs dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar hun door oorlog verscheurde land.