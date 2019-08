Donatiesite plotseling offline

Zo ook Joke Pallada, die verklaart ‘zijdelings betrokken’ te zijn bij wat ze ‘regelrechte internetoplichting’ noemt. Toen een kennis van haar overleed zonder uitvaartverzekering, schoot zij de kosten van het afscheid voor. ,,Want zie maar eens zeven- tot achtduizend euro te regelen binnen korte tijd”, vertelt ze. Nadat de begrafenis was geweest, werd een crowdfunding opgezet om haar het bedrag terug te betalen, en een flink bedrag kwam redelijk snel binnen. 3.500 euro zou úíterlijk twee dagen geleden worden betaald, maar er kwam niets.

’Gehackt’

,,En nu blijkt dat de website offline is, net als de Facebook-pagina en het bedrijf heeft zich gisteren laten uitschrijven uit de Kamer van Koophandel.” Een blik in het register leert dat dat inderdaad het geval is: tot 27 augustus stond Robert-Jan Mastenbroek op een adres in Zwolle geregistreerd als eigenaar van Dream or Donate. Telefonisch geeft Mastenbroek aan ‘zijn oude naam niet meer te gebruiken’ (,,Ik heet nu Broer Rasta”) en hij verwijst naar een website waar een verklaring op staat en waarin mensen met hem kunnen communiceren.

Mastenbroek vertelt daar dat hij zou zijn gehackt. Kwaadwillenden zouden de opgehaalde bedragen hebben verhoogd, zodat hij meer geld uit zou hebben gekeerd dan er daadwerkelijk binnen is gekomen. Volgens Mastenbroek is dat omdat mensen zouden weten dat hij bitcoins in zijn bezit zou hebben. Ook nadat hij die bitcoins zou hebben betaald, zou de hack zijn doorgegaan. Op de vraag wat iemands belang zou zijn om dat te doen, wil hij niet in gaan behalve dat het een ’gerichte aanval op zijn persoon’ zou zijn ’om mijn kapot te maken’. ,,Dat is aardig gelukt, gezien de situatie.” Ook heeft Mastenbroek geen aangifte gedaan. ,,Ik zit al 15 jaar achter een computer en weet genoeg om te weten dat de politie hier ook niks mee kan.”

’Oplichting’

,,Het is je reinste oplichting”, vindt Pallada. ,,En dat over de rug van mensen die kwetsbaar zijn. Heel veel mensen op het platform zijn ziek en hulpbehoevend en voor die mensen is dit soms hun laatste hoop.” Mastenbroek zegt in zijn verklaring dat hij elke cent wil terugbetalen.

Dream or Donate lag eerder onder vuur. Begin dit jaar stelde de SP Kamervragen over de hoge marge die het bedrijf kreeg bij elke transactie: van elke euro ging er vijf cent naar Mastenbroek en daarnaast was er een redelijk hoog transactietarief in vergelijking met andere websites. Mastenbroek beloofde destijds om de tarieven aan te passen.

Op de klachtenwebsite klacht.nl zijn inmiddels vele berichten te lezen over mensen die het doel waarvoor ze spaarden in het water zien vallen. Zo ziet de Hilversumse Stichting Wielewaar voor mensen met een beperking een reis naar Disneyland in duigen vallen en zijn er mensen die vertellen over een rolstoelbus waarvan het geld al op 13 augustus uitbetaald had moeten worden, maar er nog niets binnen is. Inmiddels is er op de voormalige site van Dream or Donate een Slack-kanaal geopend waarop mensen kunnen communiceren met Mastenbroek om te kijken hoe ze hun geld alsnog terug kunnen krijgen. Mastenbroek zelf schat dat er nog maximaal zo’n veertig tot vijftigduizend euro uitbetaald moet worden, en hij verwacht dit te kunnen doen door het pand waar hij nu woont te koop te zetten.