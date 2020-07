Gooi een bom onder de polder, Pieter Omtzigt stak het lontje al aan

Columnist Ronald Plasterk schetst donderdag in de krant drie redenen waarom de wil van volk niet meer gehoord wordt: (1) we droegen min of meer per ongeluk de macht over aan de ondemocratische EU, (2) rechters gingen op de stoel van volksvertegenwoordigers zitten waardoor clubjes als Urgenda het land lijken te besturen en (3) de trend om besluiten in beton te gieten zodat de kiezer ze niet kan terugdraaien, zelfs als ze de regering naar huis sturen. De analyse van de oud-minister is huiveringwekkend trefzeker.