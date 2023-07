Gezin bruut overvallen door gemaskerde mannen in woning, bewoner gewond geraakt

Meerdere gemaskerde mannen drongen rond 03.45 uur dinsdagochtend de woning aan de Vinkenweg binnen. Op dat moment sliep het echtpaar, ook hun zoon was aanwezig in de woning. De slachtoffers werden door de daders vastgebonden, de 78-jarige bewoner en zijn zoon werden hierbij geslagen door de overvallers. De overvallers vluchtten vervolgens weg. Het 78-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, het is onbekend hoe hij er aan toe is.

Ook onbekend is of de daders iets buit hebben gemaakt tijdens de overval. Ze zijn vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige auto.