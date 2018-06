Mogelijke Vikingstad gevonden in Canada

Sarah H. Parack, onderzoeker aan de University of Alabama gespecialiseerd in ’satelliet-archeologie’, liet satellieten op zeshonderd kilometer hoogte kustgebieden afscannen. Parack en haar collega’s gingen aan de slag met de beelden, op zoek naar onder meer verkleurde aarde en veranderingen in de vegetatie: wat een indicatie kan zijn dat er zich iets onder het aardoppervlak schuilhoudt.

Veelbelovend

Aan de zuidwestkust van Newfoundland, op bijna 500 kilometer van de plek die vijftig jaar geleden daadwerkelijk gelinkt kon worden aan de tijd van de Noormannen, werd een veelbelovende locatie gevonden, Point Rosée genoemd. Volgens The Washington Post zijn vorig jaar zomer bij opgravingen in het gebied overblijfselen van een mogelijke open haard gevonden. Ook werd er materiaal ontdekt dat erop wijst dat er vroeger ijzer verhit en bewerkt werd.

Het zijn signalen die de hoop doen opflakkeren dat het inderdaad om een nieuwe Viking-nederzetting gaat. Als verder onderzoek dat officieel bevestigt, hebben de wetenschappers gevonden waar al zo lang naar wordt gezocht: nieuw bewijs voor de Viking-expedities in Noord-Amerika.

Geschiedenisboeken

Noormannen staken al vanaf de achtste eeuw de oceaan over. Middeleeuwsen sagen over de Viking Leif Eriksson vertellen dat hij rond het jaar 1000 naar Groenland reisde. De Viking zou ook andere kusten verkend hebben en dat gebied ’Vinland’ genoemd hebben. Volgens oude verhalen, veelvuldig afgedaan als fictie, was Eriksson degene die als eerste het Noord-Amerika bereikte en niet Columbus in 1492- zoals geschiedenisboeken beweren.

Het team wetenschappers verkeert daarom in jubelstemming „Point Rosée schreeuwt om uitgebreide opgravingen. Ik ben in de wolken. Bij archeologie slaag je er meestal maar in om een voetnoot in de geschiedenisboeken te kunnen schrijven. Wat we hier mogelijk vinden, kan het begin zijn van een heel nieuw hoofdstuk.”

Sarah Parcak en haar team werden tijdens hun onderzoek gevolgd door Amerikaanse en Britse documentairemakers. Maandag 4 april zendt BBC One om 21.30 uur ’ The Vikings Uncovered ’ uit.