Politie houdt demonstrerende huisartsen tegen bij Binnenhof

‘Hilarisch als Van der Plas eerste vrouwelijke premier wordt’

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas is bezig met een opmars. Binnengekomen in de Tweede Kamer met 1 zetel, in de peiling van Maurice de Hond inmiddels de tweede partij van Nederland - met 18 zetels. Verslaggever Wierd Duk weet waar deze opmerkelijke ontwikkeling vandaan komt.