'Vooral kiloknallers in tv-reclame supers'

Dit meldt Wakker Dier op basis van gegevens van onderzoeksbureau Nielsen, dat de mediabestedingen in Nederland registreert.

Van juli 2015 tot maart werd ruim 85.000 keer een supermarktreclame uitgezonden. Deze kwamen van Albert Heijn, Plus, Jumbo, Lidl, Dirk en Emté. In ruim 17.000 daarvan zat een vleesaanbieding en 70 procent daar weer van was een kiloknaller. Het overige vlees had meestal één Beter Leven-ster en er waren enkele reclames voor vlees met twee sterren.

Dirk had als enige geen vleesreclame op tv. Albert Heijn en Emté hadden de meeste vleesreclames en de minste met dierenwelzijnskeurmerk. Bij Plus had 46 procent wél een keurmerk.

Wakker Dier vindt dat veel supers met hun aanbiedingen het dierenleed in de vee-industrie in stand houden.