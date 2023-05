Ontsnapte tbs’er uit Pompekliniek aangehouden in Amsterdam

Het gaat om Bert O., een pedoseksueel, zo bevestigde zijn advocaat Job Knoester eerder tegenover De Telegraaf. De man ging ervandoor toen hij tijdens begeleid verlof met zijn begeleider buiten de kliniek was.

De kliniek besloot daarop alle verloven in te trekken. Dat regime werd een dag later alweer versoepeld. De patiënt voldeed volgens de Pompestichting aan alle verlofvoorwaarden. „Alle procedures zijn gevolgd. Toch blijkt dat helaas geen garantie te zijn dat een verlof altijd goed gaat”, liet de kliniek dinsdag weten.

Zoveelste incident

Het is het zoveelste incident rond de kliniek, die flink onder vuur ligt na een aaneenschakeling van blunders. Zo meldde De Telegraaf eerder al dat in maart tbs’ers enige tijd ongelimiteerd toegang hadden tot het internet. Toen het lek werd ontdekt is onmiddellijk ingegrepen. De directie heeft een onderzoek ingesteld naar de fout.

In de Pompekliniek verblijven rond de 250 patiënten. Het totale aantal personen in Nederland met een tbs-maatregel is ongeveer 1500. Verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van tbs-gestraften, legt de kliniek uit. „Ze moeten immers leren weer in de buitenwereld te functioneren.”