Fors hogere celstraf voor doodrijdster Julie (20): ‘Ze ziet ernst van zaak niet in’

P. reed op zondagochtend 9 september 2018 in de Straatsburglaan in Sittard Julie Hoofwijk dood en liet haar achter op straat. Na de aanrijding botste ze tegen verschillende geparkeerde auto’s en reed naar huis. Dat alles gebeurde onder invloed van drank en drugs.

De rechtbank Limburg legde de vrouw op 19 november 2019 een straf op van 12 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep.

P. hield op die zitting vol dat ze ondanks haar drank- en drugsgebruik nog prima kon rijden, ook al had ze dagen niet geslapen en slecht gegeten. Volgens haar was het ongeluk eveneens gebeurd als ze nuchter was geweest. Die uitspraak neemt het Gerechtshof haar kwalijk: ‘Met deze uitlating geeft de verdachte blijk dat zij de ernst en het kwalijke van haar handelswijze, ondanks haar spijtbetuiging, niet voldoende inziet’, aldus het vonnis.

Anders dan de rechtbank in Limburg ziet het hof een hogere mate van schuld en komt dus tot een hogere straf.

Ⓒ Videostill/Niek van Herten

P. had Julie moeten zien, aldus het Hof: ‘De verdachte is niet uitgeweken en heeft niet geremd. Ze heeft haar weg vervolgd zonder zich te bekommeren over de eventuele slachtoffers.’

Veel verdriet

‘Het leed dat door het overlijden van Julie is toegebracht aan de familie is onbeschrijfelijk groot en onherstelbaar’, oordeelt het Hof. ‘De slachtofferverklaringen van de ouders hebben pijnlijk duidelijk gemaakt op welke wijze zij lijden onder dit verlies. Daarnaast is ook bij andere familieleden, vrienden en studiegenoten veel verdriet veroorzaak. Door het handelen van de verdachte zijn levens ingrijpend en blijvend veranderd. Het hof rekent dit P. zwaar aan.’

De rechtbank vond eerder dat de vrouw in totaal 20.000 euro schadevergoeding aan de ouders en broers van het slachtoffer moest betalen. Het hof vindt dat de nabestaanden allemaal recht hebben op de volledig ingediende vordering tot vergoeding van shockschade. In hoger beroep bedraagt de totale schadevergoeding daarom 70.000 euro.