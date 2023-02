Glory-kickbokser Mohammed J. (26) langer in de cel

J. alias ’The Destroyer’ moest deze week voor de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch komen. Die verlengde zijn voorlopige hechtenis met negentig dagen. Door zijn arrestatie werd een streep gezet door zijn gevecht in Essen, waar hij in de ring zou stappen tijdens Glory83.

De Telegraaf meldde vorige week dat de kickbokser ook op een dodenlijst zou staan. Dat bevestigden bronnen uit het criminele milieu en opsporingsbronnen. J. zou in onmin zijn geraakt met criminelen omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de diefstal van een grote partij cocaïne.

Waarschuwingen

Er zijn vorig jaar meerdere waarschuwingen aan het adres van J. geweest. Zo was de voormalige slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch tot twee keer toe het doelwit van een aanslag. In februari telde de deur van de slagerij negen kogelgaten. Een half jaar eerder werd de zaak vernield toen er een handgranaat tegen de deur werd gegooid. De vader van J. verkocht de zaak kort voor de laatste aanslag.

Kort daarna ontplofte nog een handgranaat bij een sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch. Daar trainde J. een tijdje. De atleet vluchtte na de dreigementen volgens geruchten naar Dubai, waar hij een peperduur appartement op de kop zou hebben getikt.

In het oliestaatje zette hij de bloemetjes buiten met onder anderen de in opspraak geraakte Lil Kleine, die een goede vriend van hem zou zijn. Hij trakteerde de rapper zelfs op een duur horloge van het merk Audemars Piguet.