Obama haalt uit naar Trump

Trump had zondag in The New York Times verklaard dat hij zou overwegen Japan en Zuid-Korea hun eigen nucleaire arsenaal aan te laten leggen, in plaats van ze te laten blijven rekenen op Amerikaanse bescherming tegen Noord-Korea. Op een vraag van een journalist hierover antwoordde Obama dat "de man die deze beweringen maakt niet veel weet van buitenlandse politiek, kernwapenbeleid, het Koreaanse schiereiland of de wereld in het algemeen."

De volgend jaar afzwaaiende president noemde de alliantie met Japan en Zuid-Korea een hoeksteen van de Amerikaanse aanwezigheid in Oost-Azië, en belangrijk voor de vrede en welvaart daar. "Daar kom je niet aan. Het is een investering die teruggaat op de offers van onze mannen en vrouwen die daar streden tijdens de Tweede Wereldoorlog".

Obama, die geen geheim maakt van zijn minachting voor Trump, vertelde verder dat de kandidatuur van de schatrijke zakenman ook ter sprake kwam in gesprekken met wereldleiders in de marge van de top. Ook toonde hij zich kritisch over de Republikeinse race voor het presidentschap. "Zelfs landen die gewend zijn aan een carnavaleske sfeer van hun eigen politiek, willen nuchterheid en duidelijkheid als het gaat om Amerikaanse verkiezingen, omdat zij begrijpen dat de president van de VS moet weten wat er in de wereld gebeurt."