Britse hengelaar vangt enorme goudvis: ’Het aas ging van links naar rechts’

Zodra de dobber onder water ging, kostte het Andy Hackett uit Kidderminster volgens The Daily Mail nog bijna een half uur om de vis binnen te halen. Het gaat mogelijk om de grootste goudvis ter wereld, afkomstig uit de Bluewater Lakes in het noordoosten van Frankrijk. Hackett had naar eigen zeggen al snel door dat hij een flinke vangst (’puur geluk’) aan de haak had. „Het aas ging van links naar rechts en op en neer.”

Ⓒ facebook / bluewater lakes

De hengelaar kende al de verhalen over de oranje karper, die twintig jaar geleden in het meer werd uitgezet. Tal van vissers gooiden hun hengel uit in de hoop de Carrot (’wortel’) te vangen, maar de vis ontkwam keer op keer en geldt dan ook als ’ongrijpbaar’. „Ik had nooit gedacht dat ik hem zou vangen.”

De vis is na een uitgebreide fotosessie weer in het water vrijgelaten en verkeerde in goede gezondheid.