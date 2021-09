Premium Het beste van De Telegraaf

Remkes laat Rutte, Kaag en Hoekstra elkaar diep in de ogen kijken op landgoed ’De gekkigheid moet een keer ophouden’

Landgoed De Zwaluwenberg is dit weekend ’verboden terrein’ voor iedereen behalve de politieke heisessie-deelnemers. Ⓒ Aldo Allessie

Informateur Johan Remkes had er nog wel zo’n zin in. Op landgoed De Zwaluwenberg in de bossen van Hilversum zouden Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra elkaar dit weekeinde nu eindelijk eens diep in de ogen kijken. De formatie kon hier, ver weg van alle spindoctors en draaiende camera’s, zes maanden na de verkiezingen heus worden vlotgetrokken. Maar een roerige week en twee vertrokken bewindspersonen later ligt alles weer overhoop.