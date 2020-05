Schiphol doet megabestelling mondkapjes

Dat bevestigt woensdagavond een woordvoerder van Schiphol. Het is volgens hem bedoeld voor zowel personeel als reizigers. Steeds meer vliegmaatschappijen, waaronder KLM, stellen mondkapjes verplicht aan boord om besmetting met het coronavirus te verkleinen.

De aanschaf van de mondkapjes is volgens Schiphol ter voorbereiding op de fase waarin het vliegverkeer weer geleidelijk zal gaan toenemen vanaf juni. Dan wordt het ook in de vertrek- en aankomsthallen weer stukken drukker. Net als in het ov is overal voldoende afstand onhaalbaar. Vandaar extra middelen zoals gezichtsbedekking.

Schiphol voert volgens de zegsman intensief overleg met de vakbonden over verantwoord reizen en werken. De mondkapjes volgen op eerdere maatregelen die Schiphol nam, waaronder belijning op de vloeren en omroepberichten om te wijzen op 1,5 meter afstand. Ook zijn er spatschermen bij de incheckbalies, aparte bagagebanden per vlucht en extra schoonmaak.

Volgens Schipholbaas Dick Benschop zal in internationale vliegreizen het gebruik van mondkapjes voorlopig de norm worden. De exacte datum waarop ze arriveren is nog onbekend. Schiphol overlegt met partners wie precies van mondkapjes moeten worden voorzien, hoe en wanneer.

Volgens de woordvoerder worden nog discussies gevoerd over de juiste invulling van de details en de beste werking. Daarnaast is er een oproep aan passagiers zelf afdoende bescherming mee te nemen. Veel internationale luchtreizigers doen dat al uit zichzelf.