Meer Nederlandse militairen tijdens missie in Litouwen besmet

Dat meldt minister Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer. Hoeveel Nederlandse militairen zijn geïnfecteerd met het virus, is volgens Defensie ’lastig te zeggen’. Er wordt op dit moment nog getest. Iedereen die positief test op corona, gaat terug naar Nederland. Daar worden ’passende maatregelen’ getroffen. Er zijn tot nu toe geen ernstig zieken.

Zo’n 270 Nederlanders maken deel uit van de NAVO-missie ter geruststelling van Polen en de Baltische staten tegen de Russische dreiging. Ze maken in Litouwen deel uit van een strijdgroep waarin ook Duitsers, Belgen en Noren zitten. Een groot deel van de groep bevindt zich wegens een oefening op een andere locatie dan de kazerne.

Corona begint voor Defensie inmiddels een steeds grotere opgave te worden, niet alleen vanwege de ondersteuning van de hulpdiensten in Nederland, maar ook voor de missies. Van de missie in Afghanistan keren zo’n 35 militairen uit voorzorg terug. Een deel ervan zit wegens hun leeftijd in de risicogroep. Sowieso is het doel de missies zo klein mogelijk te maken om de kans op besmetting te verkleinen. Ook in Irak wordt het aantal daarom militairen teruggebracht. De trainingen in beide landen zijn stilgelegd. Ook de trainingen van de door de VS geleide trainingsmissie in Burkino Faso staat vanwege corona stil. De vier Nederlandse trainers keren terug.

Bij een Nederlandse waarnemer bij de VN-waarnemingsmissie langs grens van Libanon en Israël is corona vastgesteld. De betrokken militair heeft geen klachten en zit nu in een ziekenhuis in de regio in quarantaine.

De maatregelen om missies kleiner te maken en trainingen stil te leggen zullen volgens Bijleveld ’geruime tijd van kracht kunnen zijn’.