Zaak tegen Aydin C. mogelijk later

De nieuwe advocaat van C., Robert Malewicz, vindt dat hij onvoldoende tijd heeft om de verdediging voor te bereiden en sluit niet uit dat ook hij de verdediging neerlegt.

C.’s vorige advocaat trok zich twee weken geleden terug en Malewicz ontving pas vorige week de twaalf verhuisdozen met honderdtwintig ordners die het dossier inmiddels beslaat.

De inhoudelijke behandeling zou eigenlijk vrijdag al beginnen. De rechtbank besloot dat twee weken te verschuiven, om Malewicz wat tijd te gunnen. De advocaat vindt de nieuwe datum ,,teleurstellend en niet realistisch. Ik ga kijken hoever ik kom, maar ik weiger mijn werk halfbakken te doen.”

Amanda Todd

Aydin C. deed zich zes jaar lang voor als een jongen en lokte daarmee volgens het Openbaar Ministerie zeker veertig meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada in de val. Een van zijn slachtoffers was vermoedelijk de Canadese Amanda Todd die in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Ze plaatste een video op YouTube waarin ze Aydin C. verweet haar leven in een hel te hebben veranderd door haar foto met ontblote borsten te verspreiden.

De Canadese autoriteiten hebben pas recent een uitleveringsverzoek gedaan, dat op 12 mei door de rechtbank in Amsterdam wordt behandeld. Het verzoek heeft alleen betrekking op Todd, en niet op een tweede Canadees slachtoffertje van misbruik. Aydin C. ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Amanda Todd. Hij beroept zich tot nu toe vooral op zijn zwijgrecht. Een jaar geleden beklaagde hij zich er via een open brief over dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een monster.

Aydin C. maakte volgens het Openbaar Ministerie ook slachtoffers onder mannelijke homoseksuelen. Tegenover hen deed hij zich voor als dertienjarige jongen, en ook hen chanteerde hij. C. opereerde vanaf een bungalowpark in Oisterwijk. Het installeren door de politie van een keylogger op de computer van C. wordt nog een heikel punt tijdens de zaak. De keylogger stelde de politie in staat om mee te lezen, en screenshots maken van chats en beelden, maar volgens C.’s vorige advocaat is dat een ongeoorloofd opsporingsmiddel. De zaak duurt negen dagen.