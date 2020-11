Vuurwerkverbod jaarwisseling: boete van 100 euro en strafblad

Er gaat een streep door siervuurwerk waar liefhebbers nog wél van zouden kunnen genieten, nadat de vuurwerktraditie begin dit jaar al werd beknot. Alleen F1-vuurwerk, ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd, blijft in de schappen. Maar dat is het hele jaar het geval. Europese regelgeving voorkomt dat staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) ook dat kindervuurwerk in de ban doet.

De staatssecretaris zei na afloop van de wekelijkse ministerraad dat het kabinet nu meer doet dan ’applaudiseren voor de zorg’. Maar wat de winst precies zal zijn, kon ze niet vertellen. „We hebben steeds gezien dat het eruit halen van vuurwerk zorgt voor een verplaatsing naar andere soorten. Dat heeft nog niet geleid tot een daling van letselschade. Daarom gaat nu ook dit eruit.”

Komende maand zouden voor het eerst knalvuurwerk en vuurpijlen worden verboden. Het effect van die enorme ingreep wilde het kabinet echter niet afwachten. „Wat het schrappen daarvan had gedaan is een als/dan-vraag, want dit zou het eerste jaar zijn”, zegt de staatssecretaris. Een exacte cijfermatige onderbouwing van het nu genomen besluit kan ze dus niet geven.

Gehoor geven aan oproep

Gevraagd daarnaar lepelt ze de cijfers op van de afgelopen jaarwisseling, toen knallers en pijlen nog wél waren toegestaan. „Toen kwamen er 400 mensen naar de eerste hulp en 900 naar de huisartsenpost, allemaal vuurwerkgerelateerd.” Wat ze ook als zwaarwegend argument noemt: „Gehoor geven aan de oproep van handhavers en de zorg.”

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. „Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, zei burgemeester Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Ongevallen voorkomen

Het verbod is bedoeld om ongevallen te voorkomen, zodat de druk op de ziekenhuizen, die zuchten onder de toeloop aan coronapatiënten, niet nog verder toeneemt. Ook een aantal partijen in de Tweede Kamer sprak zich er al voor uit.

De komende jaarwisseling zou hoe dan ook minder knallen. Het kabinet heeft al voor de coronacrisis besloten om allerlei knalwerk en losse vuurpijlen te verbieden. Het kabinet overlegde meteen over een steunpakket voor de sector. Er wordt 40 miljoen euro uitgetrokken om de vuurwerkbranche te compenseren.