Tories ’gemakzuchtig’

Boris Johnson bezocht gisteren een winkelcentrum voor streekproducten. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De Britse Conservatieven dreigen in dezelfde valkuil te belanden als bij de vorige verkiezingen in 2017. Toen zorgde een ogenschijnlijk onoverbrugbare voorsprong in de peilingen voor gemakzucht. Labour herstelde echter, en het gevolg was een minderheidsregering en de Brexit-chaos waar de Britten nog altijd mee te maken hebben.