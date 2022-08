Mogelijk euthanasie walrus Freya door alle aandacht: ’Ze heeft stress’

Freya kreeg naam en faam door in havens op allerlei soorten boten te gaan liggen, waarna sommige schepen bezweken onder de enorme druk van het vrouwtje van 600 kilo. Ook maakte het dier een bezoekje aan de romp van de Nederlandse onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn, en deed ze onder andere de havens van Den Helder en Harlingen aan.

Het schouwspel levert prachtige plaatjes op, maar het dier is duidelijk niet waar het hoort. Alle aandacht zou bovendien slecht zijn voor de gezondheid van het dier. De Noorse autoriteiten hebben meerdere keren opgeroepen het dier met rust te laten, maar dat lijkt weinig effect te hebben, meldt het Noorse Directoraat voor Visserij in een persbericht.

Om een punt te maken stuurde de instantie een foto waarop te zien is hoe de ’fans’ van Freya op nog geen meter afstand van het dier toekijken. En dit ,,roekeloze gedrag en de onwil” om te luisteren naar de autoriteiten ,,brengt levens in gevaar”, aldus een woordvoerder van de instantie tegen persbureau AFP.

Euthanasie

Daarom kijkt de organisatie naar alternatieve maatregelen, waaronder euthanasie. De afgelopen week brachten volwassen, soms zelfs met kinderen, zichzelf in gevaar door erg dichtbij het dier te komen voor een foto. Soms kwamen mensen zelfs op nog geen meter van het dier. Allemaal voor een bijzonder kiekje. Ook gooiden mensen voorwerpen naar het dier. Normaal gesproken valt Freya geen mensen aan, maar de autoriteiten zijn bang dat het dier een keer iemand aanvalt op het moment dat zij zich bedreigd voelt.

Freya rust uit op een boot in Noorwegen. Ⓒ ANP / AFP

En dit alles is niet alleen gevaarlijk voor de nieuwsgierige aagjes, maar zou ook schadelijk zijn voor het dier. Het welzijn van het dier is waarschijnlijk verminderd door alle aandacht, stellen de autoriteiten.

De woordvoerder is bezorgd: „Het dier krijgt te weinig rust en de experts die we spreken, denken dat er sprake is van stress.” Het dier is een grote eter, maar moet daarna wel twintig uur liggen om uit te rusten en de maaltijd te verwerken. En even alleen ontspannen is lastig als je zo beroemd bent.

Deze dieren kunnen grote afstanden zwemmen in hun zoektocht naar voedsel, om uiteindelijk weer terug te trekken naar het noordpoolgebied. Als het de kans krijgt tenminste.