Premium Het beste van De Telegraaf

Senioren in de kou: ’In de middag eet ik niets of alleen een eitje’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Willemijn van der Burgt doucht 3 minuten met een zandloper en de verwarming staat niet hoger dan 16 graden. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - De historische inflatie raakt iedereen. Sportclubs, winkeliers, gezinnen, huurders, ouderen, huizenkopers: in alle haarvaten van de samenleving wordt de pijn van extreem dure energie en boodschappen gevoeld. Wat is de maatschappelijke impact van deze crisis? In de serie Nederland in de kou brengen we dat in beeld. „Ik eet nog liever zelf niets, dan dat ik mijn hond weg doe.” Deel 3: senioren.