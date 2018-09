Jeffrey Wammes was dichtbij de plek des onheils

De normaal zo vredige Amerikaanse gokstad Las Vegas is veranderd in een spookstad van misdaad en ellende. Mensen zoeken troost bij elkaar en vertellen elkaar de verhalen die ze hebben beleefd. Voormalig Nederlands Olympisch turner Jeffrey Wammes woont en werkt in Las Vegas. Hij maakte het geweld van dichtbij mee.

Waar was je op het moment dat de aanslag plaats vond?

,,Ik werk iets verderop bij Cirque du Soleil. We waren nog volop in de show, toen de aanslag plaatsvond. Omdat in eerste instantie niet precies duidelijk was wat er speelde, is de show doorgegaan. Niemand in de piste wist wat er aan de hand was. Toen we klaar waren met werken, werd meer duidelijk wat er zich op nog geen tweehonderd meter heeft afgespeeld. Backstage wisten ze inmiddels dat alles afgesloten ging worden. Afschuwelijk wat er heeft plaats gevonden.’’

Waar ben je heen gegaan?

,,Ik woon vlakbij mijn werk, dus was snel thuis. Dat is ook op de beroemde strip, waar alles zich heeft afgespeeld. Op het dakterras van mijn appartement zie ik het festivalterrein op 100 meter afstand liggen. Je zag alleen maar zwaailichten van de hulpdiensten. Mensen die in paniek waren en hulp zochten.’’

Is dit je grote angst geweest, dat zoiets ooit zou kunnen gebeuren in een stad als Las Vegas, waar je werkt en woont?

‘Ja, daar heb ik zeker de laatste tijd aan gedacht. Maar je moet jezelf ook niet bang maken. Ik denk dat de kans net zo groot is in welke grote stad, waar dan ook in de wereld. Het is helaas de realiteit.’

Was je bang?

‘De onzekerheid is erg. Je weet niet wat er nog meer gaat gebeuren. Op de nieuwszenders werd er gezegd dat er meer daders in de stad zouden zitten in verschillende hotels. Dat zijn angstige berichten. Gelukkig bleek dit niet het geval te zijn. Mijn gebouw was voor alles en nog wat afgesloten. Er gingen sirenes af, dat is wel heftig om mee te maken.’