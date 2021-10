27-jarige aangehouden na vondst dode man in Rotterdamse woning

Bekijk ook: Drie verdachten vast na aantreffen dode man in Rotterdamse woning

De politie stuitte op het lichaam van het slachtoffer, nadat in een berging van dezelfde portiekflat een 39-jarige gewonde Rotterdammer werd aangetroffen. Die werd weer gevonden nadat een getuige hulpgeroep had gehoord en 112 had gebeld.

De gewonde man leidde de agenten naar de overleden man. De politie ging hierbij meteen uit van een misdrijf. De 39-jarige Rotterdammer die was opgesloten in de berging werd dezelfde ochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Zijn rol is in onderzoek, meldde de politie dinsdag.

Later die dinsdagavond werden een 27-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Rotterdam en een 35-jarige man uit Schiedam aangehouden. Ook hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht. De 35-jarige man werd een dag later weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in de zaak. De 27-jarige man, 39-jarige man en de 21-jarige vrouw zitten nog vast.