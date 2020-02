Visser overleeft motie van afkeuring ternauwernood

Het was de SGP die de motie indiende. Fractievoorzitter Van der Staaij vindt dat er tijdens het kazerneproces te veel fouten zijn gemaakt. „Zeeland is geschoffeerd, voor de gek gehouden.”

De motie van afkeuring was niet aan het adres van staatssecretaris Visser, maar aan het hele kabinet. Aanvankelijk leek de PVV niet van plan om de motie te steunen, maar dat deed de partij uiteindelijk toch. Ook de rest van de oppositie gaf de SGP ruggensteun. Aangezien de coalitie geen meerderheid meer heeft in de Tweede Kamer mondde dit uit in een patstelling.

Door het oog van de naald gekropen

Een hoofdelijke stemming moest de doorslag geven. Meerdere Kamerleden waren afwezig, maar de coalitie bleek uiteindelijk de meeste parlementariërs in huis te hebben. Met 63 voor en 67 stemmen tegen werd de motie verworpen. Met die uitslag kroop Visser door het oog van de naald.

Eerder op de dag ging de VVD-bewindsvrouw flink door het stof. Politieke partijen, van links tot rechts, van oppositie tot coalitie, vinden dat zij grove steken heeft laten vallen in het proces dat tot het annuleren van de kazerne heeft geleid.

Het steekt de Kamerleden het meest dat Visser eigenlijk al in haar hoofd afscheid had genomen van het plan om de kazerne in Vlissingen te bouwen. De Zeeuwen hield ze echter in het duister. En toen het plan eenmaal uitlekte bleek er nog niet eens zicht te zijn op een compensatieregeling.

’Gestoethaspel’

„Gestoethaspel”, noemt 50Plusser Krol dit. SGP’er Van der Staaij rept van ’onbehoorlijk bestuur’. Coalitiepartij VVD vindt dat staatssecretaris Visser Zeeland veel eerder deelgenoot had moeten maken van haar dilemma’s.

Staatssecretaris Visser erkent dat ze uitglijders heeft gemaakt. „Ik wil ook aan u mijn excuus aanbieden”, zei ze tegen de Zeeuwse toeschouwers op de publieke tribune. „Ik kan me voorstellen dat u boos op me bent. Dat is nooit mijn intentie geweest.”

Volgens de VVD-bewindsvrouw heeft ze geworsteld met het doorhakken van de knoop. Halverwege 2018 begon ze te twijfelen of het wel een goed idee was om de kazerne naar Vlissingen te verhuizen. Ze hield dat echter voor zich omdat ze eerst haar huiswerk goed wilde doen en geen onrust wilde veroorzaken. „Ik realiseer me nu dat ik het tegenovergestelde heb bereikt.”

Visser zegt in een eerste reactie alles op alles te zetten om het vertrouwen in haar te herwinnen. Dat de motie van afkeuring door zo’n groot deel van de Kamer is gesteund ziet ze als ’een stevig signaal’.

De Tweede Kamer vindt het vooral belangrijk dat er nu een goede compensatieregeling voor Zeeland komt. Niet alleen een zak met geld, maar ook zaken zoals banen en voorzieningen. Te denken valt aan betere infrastructuur, een betere spoorverbinding. GroenLinks oppert een nieuwe masteropleiding voor de provincie.