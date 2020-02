Zeeuwse kazerne-affaire: motie van afkeuring dreigt voor kabinet

Een Kamermeerderheid is het niet, maar wel een duidelijk signaal vanuit de oppositie.

SGP-voorman Van der Staaij steekt zijn ontevredenheid over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. Witheet is hij dat Zeeland lange tijd aan het lijntje is gehouden en voorgelogen lijkt te zijn over heimelijke onderzoeken of de kazerne niet beter naar een andere locatie kon gaan. „Dit had het kabinet niet mogen laten gebeuren. Het kabinet heeft hele forse steken laten vallen.”

Ook met verantwoordelijk staatssecretaris Visser (Defensie) heeft Van der Staaij ’een appeltje te schillen’. Of ze op moet stappen? Hij wil op zijn minst excuses. En een oplossing voor ’een half besluit’. Een motie van wantrouwen sluit hij niet uit.

De marinierskazerne was jaren geleden al door CDA-minister Hillen aan Vlissingen beloofd, maar vorige week maakte het kabinet bekend dat het waarschijnlijk Nieuw Milligen in Gelderland wordt. De Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman is ziedend. Hij zei dat „achter de ruggen” van de Zeeuwen om naar alternatieve locaties voor Vlissingen was gezocht.