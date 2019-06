New York pakt malafide ijsverkopers aan

Ⓒ EPA

NEW YORK - De stad New York is het gesjoemel met ijscowagens zat. Met de operatie ’Wegsmelten’ wil de stad door middel van undercoveracties de talloze lege bv’s aanpakken en miljoenen dollars aan boetes invorderen. Woensdag zijn volgens burgemeester Bill de Blasio al 46 ijscowagens in beslag genomen, meldt CNN.