Gezocht: onbetaalbare buren

Glossy

’Op spiritueel-achtig narcisme ben ik heel kritisch’

In hun columns of opiniestukken laten de vijf kritische vrouwen die nu in VROUW Glossy staan zich ongefilterd uit over politici, BN’ers of maatschappelijke thema’s. Dat maakt ze geregeld mikpunt van haat. Trekken ze zich daar iets van aan? Kitty Herweijer (31) pakt gerust politici of BN’ers aan in h...