Waarschuwing voor spekgladde bruggen na koudste nacht van het jaar

Tot en met dinsdagochtend 12.00 uur kan het glad zijn, vooral op (fiets)bruggen en viaducten, aldus het KNMI. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gladheid en adviseert weggebruikers om hun rijstijl aan te passen en extra alert te zijn. „Hierdoor kan schade ontstaan als gevolg van gladde wegen”, aldus het KNMI, dat verwacht dat de gladheid en de mist aan het einde van de ochtend verdwijnen.

Afgelopen nacht daalde de temperatuur in Twente tot wel 9 graden onder nul: de koudste nacht van het jaar tot dusver. Tot nu toe was 20 november de koudste nacht, toen het in Twente -8,8 werd. Het kouderecord is mede mogelijk omdat afgelopen januari en februari zeer zacht verliepen.

Ook in De Bilt was het de koudste nacht van het winterseizoen. Het werd er -7,6 graden. Op 20 november was dat nog -7. Volgens Weeronline komt het kwik overdag ook ’niet of nauwelijks’ boven nul. Ook in de komende nacht kan het weer flink gaan vriezen, iets wat volgens Weeronline niet vaak gebeurt zo vroeg in het winterseizoen.

Ook de ANWB waarschuwt voor gladheid. In het oosten van de provincies Groningen en Drenthe komt daarnaast(dichte) mist voor. Dit mistgebied breidt zich langzaam uit.