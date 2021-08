Act met vuurspuwers op Belgisch festival gaat mis: vrouw loopt zware brandwonden op

De derde editie van het Ieperse Highlight Festival werd afgelopen zaterdag georganiseerd in het thema ‘Circus of Felicity’. De mainstage was omgetoverd tot circustent en de optredens van artiesten als Regi en Gers Pardoel werden opgeleukt met vlammenwerpers, een circuskanon en andere spektakels. Na een act met de menselijke kanonskogel Marcello, kondigde circusdirecteur James Edward Knuckles rond middernacht de laatste set aan van dj Michiel Cnudde. Aan beide kanten van zijn draaitafel verschenen vuurspuwers op het podium. Een van de vuurspuwsters was gekleed in een pakje met donzige accessoires op borst, schouders en armen.

Brandweer vlakbij

De act begon goed, maar plots ging het mis. Toen de vrouw een grote vlam spuwde richting de festivalweide leek de dons op haar borst vlam te vatten. Ze liet haar fakkels vallen en snelde naar de achterkant van het podium, waar ze het vuur probeerde te doven.

Ⓒ THIJS PATTYN

Na deze vergeefse poging liep de vrouw terug naar voren, sprong van het podium en rolde zich over het gras in de afgeschermde zone tussen het podium en de eerste rijen met festivalgangers. Enkele medewerkers van de organisatie schoten haar te hulp en droegen haar naar een interventievoertuig van de Ieperse post van Brandweer Westhoek, dat naast het podium stond. Daar werd eerste hulp verleend.

Brandwondencentrum

De vrouw werd met een ambulance afgevoerd. “Gelukkig reageerden de medewerkers en hulpdiensten heel snel. We hopen dat alles goed gaat met komt”, klinkt het bij de festivalorganisatie.

Het bedrijf waar het slachtoffer voor werkt, benadrukt dat alles weer in orde komt en dat de vrouw binnenkort weer op het podium zal staan.

De eerste rijen festivalgangers hadden het incident zien gebeuren, maar voor de meeste van de 6.500 festivalgangers bleef het onopgemerkt. De muziek en het festival hoefden ook niet te worden stilgelegd.