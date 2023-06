Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachten dood festivalganger Jimmy blijven langer vastzitten Ooggetuigen over gruwelijke steekpartij op festival waarna Jimmy (21) stierf: ’Nooit meer van ons netvlies’

AMSTERDAM - De drie verdachten (drie van 20) van het drama op het Amsterdamse festival Solid Grooves waarbij de 21-jarige Jimmy zaterdagavond om het leven kwam, blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris in Amsterdam donderdagmiddag besloten. Inmiddels komen meer getuigenissen naar voren over wat er op het fatale moment op het terrein aan de Donauweg is gebeurd.