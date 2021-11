Hevige stormen spoelen honderden schorpioenen de straten van Egypte in

Dat melden lokale bronnen aan The New York Times. De schorpioenen raakten zo in paniek door hun plotselinge verplaatsing uit hun woestijnhopen, dat ze in een rap tempo mensen staken. Hierdoor zijn meer dan 500 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor een behandeling met antigif. Voor drie mensen kon de hulp niet meer baten.

Waarnemend minister van Volksgezondheid in Egypte Khalid Abdel-Ghafar heeft in een verklaring de Egyptenaren gerustgesteld door te melden dat er een voldoende grote voorraad antigif beschikbaar is, genoeg voor 3.350 doses.

’Mensendoder’

De bergen van Aswan zijn het thuis van de Arabische vetstaartschorpioen, of Androctonus crassicauda, wat vanuit het Grieks vertaald ’mensendoder’ betekent. Zij worden beschouwd als een van de gevaarlijkste schorpioenen ter wereld, met een zeer giftig gif dat een volwassene binnen een uur na de steek kan doden. Hun steek is bekend als oorzaak van verscheidene menselijke sterfgevallen per jaar.

De schorpioen is 8 tot 10 centimeter lang en vertrouwt op trillingen en geluid om zijn prooi te lokaliseren, aangezien hij slecht kan zien, horen en ruiken. Mensen die door de beestjes waren gestoken, vertelden dat hun symptomen bestonden uit hevige pijn, koorts, zweten, braken, diarree, spiertrillingen en hoofdpijn.

De hevige stortbuien en de daaropvolgende overstromingen in de Egyptische regio leidden eveneens tot verschillende stroomstoringen, en hebben de plaatselijke autoriteiten ertoe gedwongen de scholen op zondag te schorsen.