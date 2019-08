Nederlanders gaan voor wereldtitel voetbalgame

De 32 beste gamers ter wereld hebben zich geplaatst voor de FIFA eWorld Cup. Onder hen zijn twee Nederlanders: de 21-jarige Dani Hagebeuk, die als gamer onder contract staat bij Ajax, en Lev Vinken (19), die eerder ook voor Ajax speelde.

Het toernooi wordt gehouden in de O2 Arena in Londen. De gamers zijn verdeeld over vier groepen van elk acht spelers: twee groepen voor de Xbox One en twee groepen voor de PlayStation 4. Hagebeuk doet mee op de Xbox, Vinken op de PlayStation. Elke gamer speelt zeven groepswedstrijden. De vier beste spelers in elke groep gaan vervolgens door naar de volgende ronde.

Op zondag is de grote finale. Dan spelen de kampioen van de Xbox en de kampioen van de PlayStation tegen elkaar om de wereldtitel. Ze spelen één wedstrijd op de Xbox en één wedstrijd op de PlayStation. De wereldkampioen wint 250.000 dollar, omgerekend ongeveer 226.000 euro. De wedstrijden worden uitgezonden op YouTube, Twitter, Facebook en Twitch.

De concurrentie voor Hagebeuk en Vinken is sterk. Hagebeuk moet het in de poule opnemen tegen de 17-jarige Brit Donovan Hunt, alias Tekzz, eerste op de wereldranglijst. Vinken zit in een groep met de beste PlayStation-gamer ter wereld, de 19-jarige Argentijn Nicolás Villalba, alias Nicolas99fc. Hij won dit jaar onder meer de FIFA 19 Global Series voor de PlayStation 4, het kwalificatietoernooi voor het WK. In de finale versloeg hij Vinken.

De titelverdediger is Mosaad al-Dossary uit Saudi-Arabië. In de finale vorig jaar versloeg hij de Belgische PSV’er Stefano Pinna.