Ballonkaartje na veertien jaar terug

Een nieuwe huiseigenaar uit het honderd kilometer verderop gelegen Gelderse Zeddam vond het kaartje toen hij de bladeren in zijn tuin bij elkaar harkte, schrijft RTVNH. Hij besloot Maurice een brief te sturen, en voegde uiteraard het compleet verweerde kaartje toe.

„We zijn bezig de grote tuin op te knappen en kwamen tussen de vele bladeren dit kaartje tegen”, valt te lezen in de brief. „Een prijs zal het niet meer opleveren, maar we vonden het toch leuk het terug te sturen. Wellicht was honderd kilometer destijds de hoofdprijs geweest.”

De moeder van Maurice vertelt aan Weespernieuws dat haar gezin in 2003 was verhuisd, maar onlangs besloot terug te verhuizen. „Op de eerste dag kwam het kaartje binnen. Dit maakt het extra bijzonder”.