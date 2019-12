Automobilist rijdt scooter met opzet aan in Landgraaf

Direct na de aanrijding is de automobilist ervandoor gegaan. De 32-jarige scooterrijder uit Heerlen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanrijding vond rond 12.30 uur plaats in de Gatestraat.

