LIVE | Vorige week ruim 4000 coronagevallen

Negen coronapatiënten zijn afgelopen week overleden. Dat waren er een week eerder nog zes. Het aantal ziekenhuisopnames lag wel lager, 38 tegen 44 een week eerder.

Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant neemt het aantal besmettingen toe. Van Dissel wil dat mensen zich sneller laten testen. Nu zit er veel tijd tussen testen, testuitslagen en het waarschuwen van contacten. Nu krijgt een groot deel van de mensen pas een seintje als ze al klachten hebben.

Er zijn nu ruim 330 clusters. Dat zijn uitbraken waarbij minimaal drie mensen besmet zijn geraakt. Verreweg de meeste mensen lopen corona op in een gezinssituatie. „Het moet zo snel mogelijk weer omlaag", zegt Van Dissel over het aantal coronabesmettingen. „Elke toename leidt tot onrust en dat wil je graag kwijt. De strategie is: druk het meteen de kop in."

Testen

Van Dissel noemt het „zeer zorgelijk” dat er in Amsterdam en Rotterdam problemen zijn bij de uitvoering van bron- en contactonderzoek door een gebrek aan krachten die mensen kunnen testen. „Het is essentieel in de huidige aanpak.”

Het zogenoemde reproductiegetal is licht gestegen, zei Van Dissel. Dat getal is nu 1,3. Vorige week was het nog 1,2 en een week eerder 1,4. Dat getal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een reproductiegetal van 1,3 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 130 anderen de ziekte oplopen. Het streven is om het getal onder de 1 te krijgen.

Woensdag is er een extra ’coronadebat’ in de nationale vergaderzaal. Het kabinet moet dan verantwoording afleggen voor de huidige aanpak en politici kunnen zelf met voorstellen komen. Later op de dag gaat de Tweede Kamer stemmen over die voorstellen.