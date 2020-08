Vorige week ruim 4000 coronagevallen

Negen coronapatiënten zijn afgelopen week overleden. Dat waren er een week eerder nog zes. Het aantal ziekenhuisopnames lag wel lager, 38 tegen 44 een week eerder.

779 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend is het aantal coronapatiënten met 779 gestegen. Dat is de grootste toename in een dag sinds 24 april. Mede daardoor kwam het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week boven de 4000 uit.

Rotterdam-Rijnmond is de grootste coronabrandhaard. De regio meldde 161 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half april. „We zien een trend die wijst op een snelle tweede golf. Dat is alarmerend, omdat we midden in de zomer zitten”, verklaart Saskia Baas, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Artsen en onderzoekers hadden juist verwacht dat het coronavirus zich minder snel zou verspreiden in de warme zomermaanden, net als griepvirussen.

Baas roept de Rotterdammers op om zich aan de coronabeperkingen te houden. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog niet, in de afgelopen weken zijn negen Rotterdammers in een ziekenhuis opgenomen en is één inwoner aan het virus overleden. „Maar als het virus zich in dit tempo blijft verspreiden, is de kans groot dat ook de kwetsbaren onder ons worden besmet.”

In Amsterdam-Amstelland kwamen er 120 nieuwe coronapatiënten bij, minder dan de 194 van maandag. Midden- en West-Brabant registreerde 81 nieuwe gevallen. Daaronder waren 20 inwoners van Bergen op Zoom, waar in de afgelopen twee weken al 165 gevallen zijn vastgesteld. In Breda kwamen er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 23 besmettingen bij.

Het aantal besmettingen in Haaglanden steeg met 63 en in Utrecht met 43. Zeeland meldde dinsdag 26 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds half april. Op maandag waren er nul Zeeuwse besmettingen bijgekomen.

In Friesland kwamen nog eens 13 nieuwe coronagevallen aan het licht, na de 14 van maandag. Door een plaatselijke uitbraak in Dokkum telde Friesland in twee dagen ongeveer evenveel coronagevallen als in de maand ervoor.

Testen

Van Dissel wil dat mensen zich sneller laten testen. Nu zit er veel tijd tussen testen, testuitslagen en het waarschuwen van contacten. Nu krijgt een groot deel van de mensen pas een seintje als ze al klachten hebben.

Er zijn nu ruim 330 clusters. Dat zijn uitbraken waarbij minimaal drie mensen besmet zijn geraakt. Verreweg de meeste mensen lopen corona op in een gezinssituatie. „Het moet zo snel mogelijk weer omlaag”, zegt Van Dissel over het aantal coronabesmettingen. „Elke toename leidt tot onrust en dat wil je graag kwijt. De strategie is: druk het meteen de kop in.”

Van Dissel noemt het „zeer zorgelijk” dat er in Amsterdam en Rotterdam problemen zijn bij de uitvoering van bron- en contactonderzoek door een gebrek aan krachten die mensen kunnen testen. „Het is essentieel in de huidige aanpak.”

Ventilatie in scholen

Als de scholen weer opengaan is het belangrijk dat ze zich houden aan de voorschriften voor ventilatie, zei Van Dissel. Kritische Kamerleden hebben veel vragen over ventilatie, nu de scholen bijna weer open gaan. Volgens Van Dissel heeft het RIVM ventilatie altijd belangrijk gevonden. „Zorg dat je voldoet aan het bouwbesluit, daarin staat hoe vaak je de lucht moet verversen.”

Directeur publieke gezondheid Rigter van de GGD Utrecht sprak met Kamerleden over hoge druk bij de GGD’s. Ze vertelde dat de capaciteit stapsgewijs omhoog gaat van 550 fte naar 2000 in het najaar. Dat gebeurt sneller dan aanvankelijk was bedacht, omdat bron- en contactonderzoek soms wel twaalf uur duurt. „Soms hebben mensen 100 contacten die moeten worden nagetrokken.” Rigter vertelde dat wordt gekeken of defensie ’logistiek’ kan helpen bij opschalen.

Volgens Rigter vooral zaak om te zorgen dat mensen zich beter aan de basisregels houden zodat het aantal besmettingen afneemt. „Anders is het dweilen met de kraan open.”

Coronadebat

Woensdag is er een extra ’coronadebat’ in de nationale vergaderzaal. Het kabinet moet dan verantwoording afleggen voor de huidige aanpak en politici kunnen zelf met voorstellen komen. Later op de dag gaat de Tweede Kamer stemmen over die voorstellen.