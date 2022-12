Vermiste man na vijf dagen dood aangetroffen in kelder Brusselse nachtclub

De familie van Yves-Marie sloeg op kerstavond alarm toen de man niet kwam opdagen op het kerstfeestje in het Belgische Asse. „We dachten eerst dat hij te laat was”, vertelt Julie Roye, de vriendin van de tweelingbroer van de man. „Maar toen vertelden zijn vrienden ons dat ze hem sinds donderdagnacht niet meer hadden gezien en niks meer van hem hadden gehoord. Ze waren samen naar een nachtclub aan de Louizalaan gegaan, maar rond 2 uur ’s nachts verdween Yves-Marie.”

Aangetroffen in nachtclub

De politie werd erbij gehaald, maar dat leverde aanvankelijk weinig op. Pas dinsdagavond kreeg de familie het bericht dat het lichaam van Yves-Marie was aangetroffen in de nachtclub waar hij donderdag was verdwenen. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij om het leven is gekomen na een val van de trap.

Het is opvallend dat het lichaam van de dertiger pas na vijf dagen is aangetroffen. Volgens Het Nieuwsblad komt dat omdat de man in een deel van de kelder belandde waar het personeel zelden komt.

’Hij heeft niet geleden’

De broer van Yves-Marie reageert verslagen op het nieuws en laat weten dat hij iedereen dankbaar is die geholpen heeft met de zoekactie en steun heeft geboden aan de familie. „Mijn broer heeft gelukkig niet geleden”, zegt hij.