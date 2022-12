Vermiste man na vijf dagen dood aangetroffen in kelder Brusselse nachtclub waar hij verdween

Door Chris Verhaeghe Kopieer naar clipboard

Yves-Marie Umuhire stierf na een ongeval. Ⓒ Chris Verhaeghe

Brussel - In Brussel is dinsdagavond het lichaam van de 38-jarige Yves-Marie Umihire aangetroffen. De man was afgelopen weekend door zijn familie als vermist opgegeven, nadat hij spoorloos was verdwenen na een avondje met vrienden in een nachtclub. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man om het leven kwam na een val van de trap in de club.