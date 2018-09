Vermiste parkiet duikt op live tv op

De achttien maanden oude vogel was de avond voor het incident uit het huis ontsnapt van Michelle Mills, die nabij de Gold Coast woont. Michelle was geheel overstuur op zoek naar haar huisdier. Ze plaatste een foto van Lola op een website voor vermiste dieren, Lost Pet Finders, en propte bij meer dan honderd buren een briefje in de brievenbus.

Diezelfde middag nog kreeg ze diverse telefoontjes van buren die haar parkiet hadden gezien... op live televisie! Michelle haastte zich naar de opnamelocatie, waar Lola nergens meer te bekennen was, en ging vervolgens naar het politiebureau. De cameraman bleek Lola gelukkig onder zijn vleugel te hebben genomen en inmiddels zijn de twee weer herenigd.

Michelle Mills and Lola back on the news tonightPosted by Debbie B Mewes on Wednesday, March 30, 2016