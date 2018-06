Crimineel met taakstraf perst zwakbegaafde af

OLDENZAAL - Een 20-jarige zwakbegaafde vrouw blijkt op een sociale werkplaats in Oldenzaal het slachtoffer te zijn geworden van een 27-jarige crimineel met een taakstraf. De man, die veelvuldig in aanraking is geweest met justitie, palmde het slachtoffer in om haar even later te bedreigen en af te persen.